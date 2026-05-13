Україна відреагувала на інцидент із дроном у Греції

Київ готовий співпрацювати з грецькою стороною для з’ясування всіх обставин інциденту.

Наразі немає жодних доказів того, що безпілотний катер, виявлений минулого тижня біля берегів Греції, пов’язаний з українськими операторами.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, якого цитує "Укрінформ".

За словами Тихого, українська сторона не має інформації щодо походження знайденого дрона.

"Немає жодних свідчень про його приналежність до українських операторів морських дронів", – наголосив речник МЗС.

Посадовець також додав, що Україна готова співпрацювати з грецькою стороною для з’ясування всіх обставин інциденту, якщо Афіни звернуться з відповідними запитами. Раніше повідомлялося, що влада Греції активізувала розслідування після виявлення у водах біля західного узбережжя країни дрона з вибухівкою.

Нагадаємо, поблизу берегів грецького острова Лефкада в Іонічному морі було виявлено безпілотний морський апарат Magura V3, який був оснащений детонаторами, але не мав вибухівки. Чорний морський дрон помітили рибалки біля мису Дукато всередині прибережної печери. Двигун апарата на момент виявлення все ще працював. Судно було оснащене сучасними антенами та системами зв’язку. Як повідомлялося, рибалки відбуксирували знахідку до порту Василікі та передали її Береговій охороні Греції. Через наявність детонаторів до операції залучили спеціалістів з розмінування, проте перевірка показала відсутність вибухового заряду.