Греція приєднається до угоди про створення Спеціального трибуналу для росії

Греція стала 22-ю державою, яка офіційно повідомила Раду Європи про свій намір приєднатися до розширеної часткової угоди щодо Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України.

За словами Сибіги, підтримка з боку міжнародних партнерів постійно зростає, і це дозволяє впевненіше рухатися до притягнення винних до відповідальності.

"Справедливість неминуча. Ми дякуємо нашим грецьким партнерам за підтримку зусиль щодо притягнення до відповідальності і закликаємо всі держави наслідувати їх приклад і повідомити Раду Європи про свій намір приєднатися до угоди", – написав міністр у соцмережі Х.

Того ж дня стало відомо, що Фінляндія приєдналася до угоди для запуску спецтрибуналу.