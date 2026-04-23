Греція приєднається до угоди про створення Спеціального трибуналу для росії

23 квітня 2026, 20:10
Фото: ЕРА
"Закликаємо всі держави наслідувати їх приклад", – наголосив очільник українського МЗС.
Греція стала 22-ю державою, яка офіційно повідомила Раду Європи про свій намір приєднатися до розширеної часткової угоди щодо Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. 
 
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. 
 
За словами Сибіги, підтримка з боку міжнародних партнерів постійно зростає, і це дозволяє впевненіше рухатися до притягнення винних до відповідальності.
 
"Справедливість неминуча. Ми дякуємо нашим грецьким партнерам за підтримку зусиль щодо притягнення до відповідальності і закликаємо всі держави наслідувати їх приклад і повідомити Раду Європи про свій намір приєднатися до угоди", – написав міністр у соцмережі Х.
 
Того ж дня стало відомо, що Фінляндія приєдналася до угоди для запуску спецтрибуналу.

 

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється