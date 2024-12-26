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В уряді Азербайджану підтвердили, що пасажирський літак Azerbaijan Airlines збила російська ракета – Euronews

26 грудня 2024, 15:55
В уряді Азербайджану підтвердили, що пасажирський літак Azerbaijan Airlines збила російська ракета – Euronews
Фото: Euronews
Співрозмовник видання в уряді Азербайджану розповів, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах.
Причиною аварії літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines в Актау, Казахстан, стала російська ракета класу "земля-повітря".
 
Про це пише Euronews із посиланням на джерела в уряді Азербайджану.
 
Співрозмовник видання в уряді Азербайджану розповів, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах.
 
За словами джерел в уряді, ракету випустили по рейсу 8432 під час безпілотної авіації над Грозним, і її уламки вразили пасажирів і членів екіпажу, вибухнувши поруч із літаком у середині польоту.
 
Вони додали, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах, попри прохання пілотів про екстрену посадку, і наказали летіти через Каспійське море в бік Актау в Казахстані. Згідно з отриманими даними, системи GPS-навігації літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.
 
Нагадаємо, що 25 грудня літак, що летів із Баку до Грозного, рушив до Казахстану і розбився неподалік аеропорту міста Актау. На борту було 67 людей, 38 загинули.
 
Згодом Мережею почали ширитися відео, на якому видно отвори на хвості азербайджанського літака, через що з’явилися припущення, що судно, ймовірно, було уражене російською ППО.

 

авіакатастрофаАзербайджанвійна в Україніросія окупанти

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