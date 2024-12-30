путін уникає відповідальності за катастрофу літака, Азербайджан вимагає правди – The Times

Тепер президент Азербайджану вимагає, щоб росія взяла на себе відповідальність.

Напередодні Нового року виповнюється 25 років відтоді, як кремлівський диктатор владімір путін змінив Бориса Єльцина на посаді президента росії. За цей тривалий період він практично ніколи не перепрошував офіційно за що-небудь.

Але в телефонній розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, він визнав, що "трагічний інцидент" - катастрофа азербайджанського літака, в результаті якого загинули 38 осіб, стався в російському повітряному просторі.

Про це пише The Times.

При цьому путін не визнав відповідальності росії, але "наблизився" до визнання того, що літак був збитий російськими засобами ППО, вважають журналісти, маючи за цим прихований задум. Як ідеться в матеріалі, інстинктивна реакція росії полягала в тому, щоб спростувати висновки американських експертів і звалити провину за катастрофу на удари птахів, коли літак заходив на посадку в Грозному.

Тоді як путін знав, що ця абсурдна брехня не переконає Алієва, який заявив російському лідеру, що "зовнішнє фізичне і технічне втручання" змусило збитий літак спробувати приземлитися на березі Каспійського моря в Казахстані.

Тепер президент Азербайджану вимагає, щоб росія взяла на себе відповідальність. Алієв, за словами журналістів, не збирається принижуватися. Адже Азербайджан - найважливіший партнер у відмиванні російського газу, який він купує й експортує в Європу "як свій власний". Він також тісно пов'язаний із Туреччиною, союзником по НАТО, якого москва сподівається виманити із західних рубежів, а кілька років тому він завдав принизливої поразки Вірменії, союзнику москви на Кавказі.

ЗМІ пише, що путін може дозволити собі вибачення. Водночас він пообіцяє провести повне розслідування, щоб звалити провину за катастрофу на Україну та її безпілотники.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що його країну здивували і засмутили версії російських офіційних структур про нібито вибух газового балона.