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ПОЛІТИКА

Алієв звинувачує росію в атаці на азербайджанський пасажирський літак

29 грудня 2024, 14:37
Алієв звинувачує росію в атаці на азербайджанський пасажирський літак
Фото: azerbaijan-irs.com
Президент наголосив, що перші три дні після падіння літака його країна не чула від рф нічого, крім “безглуздих версій”.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що пасажирський літак Azerbaijan Airlines, який впав на території Казахстану, був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби та обстріляний із землі. Внаслідок останнього було суттєво пошкоджено хвостову частину літака.

Про це повідомляє azertag.

"Азербайджанський цивільний літак зазнав пошкоджень ззовні на території росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив керування", - наголосив він.

За його словами, літак було збито не навмисно, однак він вказав, що росії потрібно було зробити такі кроки: визнати свою провину, вчасно вибачитися перед народом Азербайджану та донести це до громадськості.

"На жаль, перші три дні ми не чули від росії нічого, крім маячних версій", - повідомив глава держави. 

Алієв зазначив, що його країну здивували і засмутили версії російських офіційних структур про нібито вибух газового балона.

"Тобто це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і це, звичайно, нікому не робить честі", - додав він.

Уранці 25 грудня поблизу казахстанського міста Актау зазнав аварії пасажирський літак Embraer 190, який належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Літак здійснював рейс зі столиці Азербайджану, Баку, до російського міста Грозний. На борту перебували 67 людей, 38 з яких загинули. Джерела в азербайджанському уряді заявили, що літак був збитий російською ракетою  класу "земля-повітря". 

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