російська зенітна установка могла збити пасажирський літак у Казахстані – WSJ

Літак "Азербайджанських авіаліній", що здійснював рейс з Баку до Грозного, змінив курс над районом, де російська протиповітряна оборона останнім часом активно реагує на атаки українських безпілотників.

Щонайменше 38 осіб загинули внаслідок катастрофи пасажирського літака у Казахстані. Борт, що прямував до росії, могла збити російська зенітна установка.

Про це пише The Wall Street Journal.

Літак "Азербайджанських авіаліній", що здійснював рейс з Баку до Грозного, змінив курс над районом, де російська протиповітряна оборона останнім часом активно реагує на атаки українських безпілотників. На борту перебували 62 пасажири та п'ять членів екіпажу. Літак розбився неподалік Актау, Казахстан. У катастрофі вижили 29 осіб.

Посилаючись на аналіз відеозаписів і пошкоджень літака, компанія Osprey Flight Solutions заявила: "Літак, ймовірно, був збитий російською військовою системою протиповітряної оборони".

Метт Борі, головний офіцер розвідки Osprey, зазначив: "Відео уламків і обставини, пов’язані з середовищем безпеки повітряного простору на південному заході росії, вказує на те, що літак був уражений якимось зенітним вогнем".

Український представник з питань нацбезпеки Андрій Коваленко також заявив: "Літак був збитий російською системою протиповітряної оборони". Він додав, що росія мала закрити повітряний простір над Грозним, але цього не зробила.

Азербайджан і Казахстан ведуть спільне розслідування, розглядаючи різні версії. "Азербайджанські авіалінії" припускають, що літак міг зіткнутися зі зграєю птахів, але експерти не підтверджують цю гіпотезу. Президент Азербайджану зазначив, що рейс перенаправили через несприятливі погодні умови.

За 25 хвилин до планової посадки в Грозному екіпаж повідомив про потребу екстреної посадки в Актау. Однак через півгодини літак впав у полі неподалік від аеропорту. Система Flightradar24 заявила, що в районі спостерігалося інтенсивне глушіння сигналів GPS, що могло ускладнити політ.

Деякі експерти вказують, що отвори на хвостовій частині літака, видимі на кадрах з місця події, відповідають пошкодженням від ракет або зенітних установок. Борі зазначив, що виявлені пошкодження не збігаються зі слідами від зіткнення з птахами.

Літак летів над регіоном Північного Кавказу, який останнім часом став ареною активності українських безпілотників. За кілька годин до катастрофи росія заявила про збиття безпілотника неподалік Владикавказу.

Загалом ситуація загострила питання безпеки цивільної авіації в регіоні. Компанія Osprey випустила попередження про зростання ризиків польотів у цьому районі, а "Азербайджанські авіалінії" тимчасово припинили рейси до Грозного та Махачкали.

Пасажирський літак Embraer E190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) із десятками людей на борту зазнав катастрофи 25 грудня місті Актау на заході Казахстану. З 67 осіб загинули 38.