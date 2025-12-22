Мирна угода з росією ближче, але залишилися найскладніші 5% – Стубб

Також ключові питання ще потребують вирішення.

Мирна угода між Україною та росією зараз ближча, ніж будь-коли під час війни, але попереду залишилися найважчі 5% переговорів.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє телеканал Fox News.

"Ми, ймовірно, ближче до досягнення мирної угоди, ніж будь-коли в цій війні", – сказав Стубб.

Він зазначив, що спеціальні посланці президента США Дональда Трампа – Джаред Кушнер та Стів Віткофф – протягом останніх кількох тижнів «працювали цілодобово», щоб зменшити розбіжності між сторонами.

Стубб також підкреслив єдність західних союзників після переговорів минулих вихідних у Берліні, виділивши два ключові висновки:

Європа, Україна та США були єдині у прагненні до справедливого та тривалого миру. Необхідність гарантій безпеки для України.

"Ми майже на місці, але найскладніші 5% ще залишилися", – додав він.

Президент Фінляндії також зазначив, що переговори можуть бути більш гнучкими за зачиненими дверима, назвавши контраст між публічними повідомленнями та приватними переговорами "досить типовим у дипломатії".

Стубб додав, що переговори активізувалися, і «баланс батога та пряника в переговорах працює». Він звернув увагу на економічний стан росії.

"російська економіка насправді не дуже добре справляється. У них нульове зростання, вичерпані резерви, високі процентні ставки та висока інфляція. Ситуація не покращується. Якщо РФ відхилить мирну угоду, узгоджену Україною, Європою та США, саме тоді настане час посилити санкції", – підкреслив Стубб.