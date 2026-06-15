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Угода США та Ірану не поверне торгівлю нафтою до норми – Bloomberg

15 червня 2026, 15:24
Угода США та Ірану не поверне торгівлю нафтою до норми – Bloomberg
Покупці знайшли альтернативні маршрути і не поспішатимуть повертатися до Ормузу.

Тимчасова угода між США та Іраном, що має відновити судноплавство через Ормузьку протоку, навряд чи поверне світову торгівлю нафтою до довоєнного стану.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ормузька протока, через яку до початку війни проходила майже п'ята частина світового експорту нафти, залишається заблокованою з лютого. Мирна угода між США та Іраном зменшить ризики та послабить тиск на ціни, однак щоб відновити довіру серед судновласників, страхових компаній і нафтопереробних підприємств, потрібно багато часу.

Директор з інвестицій компанії Karobaar Capital Гаріс Гуршид зазначив, що частина компаній витратила місяці на пошук альтернативних джерел постачання та накопичення запасів, тому може не поспішати повертатися до протоки навіть після її відкриття. У SVB Energy International вважають, що імпортери й надалі розподілятимуть логістику між більшою кількістю маршрутів. Засновниця компанії Сара Вахшурі заявила, що "нафтовий ринок змінився назавжди".

Аналітики Saxo Markets нагадали, що перед повноцінним відновленням судноплавства необхідно провести розмінування протоки. Крім того, учасники ринку можуть зіткнутися з перевантаженням портів та новими політичними проблемами між США та Іраном.

СШАІраннафтаОрмузька протока

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