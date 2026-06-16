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ФБР заявило про запобігання теракту на турнірі UFC у Вашингтоні, який проходив у день народження Трампа

16 червня 2026, 20:53
ФБР заявило про запобігання теракту на турнірі UFC у Вашингтоні, який проходив у день народження Трампа
Фото: Getty Images
Зловмисники планували атакувати турнір з бойових мистецтв UFC America 250.
Федеральне бюро розслідувань США повідомило, що завадило проведенню масштабного теракту неподалік Білого дому. Зловмисники планували атакувати турнір з бойових мистецтв UFC America 250, який проходив 14 червня, в день народження Дональда Трампа.
 
Про це заявив директор ФБР Каш Патель.
 
"Завдяки швидким діям ФБР, наших партнерів та Міністерства юстиції під час багаторегіональної операції кількох людей наразі взято під варту, а ймовірні заплановані атаки були повністю зупинені", – зазначив Патель.
 
Як пише NBC News, у закритому чаті напад обговорювали 19 людей. Одного з головних підозрюваних, 19-річного Тайсена Пропера, затримали в штаті Огайо. Його мати звернулася до поліції через дивну поведінку сина, закупівлю зброї та антисемітські дописи. Вдома у хлопця знайшли штурмові гвинтівки та тисячі набоїв.
 
За даними журналістів, група планувала запустити безпілотники з вибухівкою та підірвати їх над трибунами спортивної арени. Це мало змусити глядачів тікати на південь, де інші учасники угруповання збиралися розстрілювати натовп. Зазначають, що затриманий підліток заявив, мовляв, цією атакою вони хотіли "дати поштовх революції в США". Також члени групи виступали проти політиків, пов'язаних із Джеффрі Епштейном.
 
Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав масштаби запланованого теракту надзвичайно великими. Водночас сам Дональд Трамп, який перебуває на саміті G7 у Франції, заявив журналістам, що не чув деталей про підготовку цієї атаки. Він додав, що під час недільного турніру спостерігав лише за самими поєдинками бійців.

 

білий дімСША

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