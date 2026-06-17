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Ізраїль попросив США ознайомитися з текстом угоди з Іраном, але отримав відмову

17 червня 2026, 09:35
Ізраїль попросив США ознайомитися з текстом угоди з Іраном, але отримав відмову
Фото: з вільного доступу
Причиною називають ймовірне побоювання передчасного розголошення даних Нетаньягу.

Адміністрація Трампа відмовила Ізраїлю у доступі до тексту угоди щодо Ірану.

Про це повідомили CNN та Jerusalem Post із посиланням на джерела.
 
За даними медіа, однією з причин відмови стало побоювання адміністрації Трампа що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу розкриє угоду до її офіційного оприлюднення.
 
Посадовець США назвав інформацію журналістів "неточною" і запевнив, що "Сполучені Штати продовжують тісну координацію з нашими регіональними партнерами, включно з Ізраїлем, протягом усіх переговорів". Лідери США та Ірану оголосили про схвалення мирної угоди, яку мають підписати 19 червня у Швейцарії. Тексту меморандуму про взаєморозуміння ще не публікували, хоча низка медіа, як-от Bloomberg та Al Arabiya, вже поширила його пункти.
 
За даними видань, Іран по завершенню конфлікту отримає широкі фінансові стимули, зокрема доступ до своїх заморожених активів. Як стверджується, Мінфін США відразу після підписання меморандуму оголосить дозвіл щодо експорту іранської нафтопродукції, Вашингтон скасує свою морську блокаду, обидві країни працюватимуть над тим, щоб забезпечити повернення судноплавства в Ормузькій протоці до довоєнного рівня протягом 30 днів.
 
Також США та їхні регіональні партнери розроблять план реабілітації Ірану та сприяння його економічному розвитку з фінансуванням щонайменше 300 мільярдів доларів. Іран натомість обіцяє ніколи не виробляти ядерної зброї, але збереже статус-кво своєї ядерної програми. США у відповідь не запроваджуватимуть нових санкцій проти Ірану та не посилюватимуть своїх сил у регіоні.
 
США уже почали поширювати документ серед союзних країн на саміті "Великої сімки" у Франції. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні розповів журналістам, що бачив текст і вважає його "переломним моментом". Трамп на запитання журналістів заявив, що готовий буде зачитати угоду вголос. Віцепрезидент Джей Ді Венс пояснив затримку з оприлюдненням дипломатичними технічними деталями.

 

СШАІзраїльІранугода

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