Трамп прибув до Женеви напередодні саміту G7

15 червня відкрився саміт G7.

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 15 червня, прибув до Женеви напередодні участі в саміті G7, на якому однією з ключових тем стане його нова угода з Іраном.

Про це повідомляє CNN.

Трамп вилетів із Вашингтона вночі та вирушив у поїздку вранці після відвідування бою UFC на Південній галявині.

З аеропорту Женеви він має вирушити до Ев’ян-ле-Бен у Франції – альпійського курорту, де цього року проходить саміт G7.

Пізніше впродовж дня очікується його двостороння зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, який приймає захід.

15 червня відкрився саміт G7. Головними питаннями порядку денного заявлені завершення війни в Україні, ситуація на Близькому Сході та відкриття Ормузької протоки.

У Ев’ян-ле-Бен зустрінуться представники так званої Великої сімки – Франції, Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Японії, США, а також Європейського Союзу. У дискусії щодо ситуації з Іраном також візьмуть участь Єгипет і країни Перської затоки, як-от Катар і ОАЕ.

Саміт G7 триватиме до 17 червня, і президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував путіну зустрітися в Ев’ян-ле-Бен.