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Сікорський назвав умову вступу України до ЄС

15 червня 2026, 18:17
Сікорський назвав умову вступу України до ЄС
Фото: polradio.pl
Міністр нагадав, що з кожним роком приєднатися до ЄС стає складніше через зростання обсягу законодавства.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі заявив, що шлях України до членства в Євросоюзі залежить від виконання всіх необхідних критеріїв.

Про це передає кореспондент "Укрінформу".

"Добре, що Україна вже не лише має статус країни-кандидата, а переходить до етапу переговорів про вступ. Тепер українці точно знають, за що вони борються", – наголосив Сікорський.

Міністр нагадав, що Польща під час свого головування в Раді ЄС у першій половині 2025 року визначала серед ключових завдань відкриття перших двох переговорних кластерів. Водночас він підкреслив, що початок переговорів є лише першим етапом тривалого процесу, і Україна має виконати всі необхідні вимоги, зокрема у сферах верховенства права та протидії корупції.

Відповідаючи на питання про можливість прискореного вступу, Сікорський зазначив, що з кожним роком приєднатися до ЄС стає складніше через зростання обсягу європейського законодавства. Він нагадав, що технічні переговори щодо вступу самої Польщі тривали близько семи років.

"Ми маємо переконатися, що до вступу готові й Україна, і Євросоюз. Важливо, щоб розширення стало успішним для обох сторін, тому всі необхідні умови повинні бути виконані", – підсумував глава МЗС.

ПольщаРадослав СікорськийЄвросоюз

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