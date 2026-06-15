Прем’єрка Італії після удару по Лаврі закликала до твердої підтримки України

Також напад прокоментував міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прокоментувала нічну атаку по Києву, у ході якої постраждав Успенський собор Києво-Печерської лаври. За її словами, коли напади не припиняються навіть перед "віковими символами християнства", потрібна "тверда підтримка Києва".

Про це пише ANSA.

Мелоні розповіла, що буде центральними елементами саміту G7 у Франції. За її словами, ними стануть підтримка України та зусилля щодо миру. Напад на Лавру вона назвала "неприйнятним".

"Солідарність є основоположною", – наголосила Мелоні.

Також напад прокоментував міністр закордонних справ Антоніо Таяні. Дипломат наголосив, що атака по Лаврі демонструє, що росія "не хоче сидіти за столом мирних переговорів". Він додав, що кремль "робить серйозні помилки, демонструючи, що він перебуває у скрутному становищі".

"Напади на об'єкт ЮНЕСКО справді неймовірно серйозні... Київ також є релігійною столицею, тому росія також повинна бути обережною, щоб не осквернити почуття всіх християн, і православних християн у росії", – передає ANSA слова Таяні.