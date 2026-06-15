У ЄС відреагували на удар росії по Києво-Печерській Лаврі
15 червня 2026, 11:10
Фото: Укрінформ
Для Франції це як бомбардування Нотр-Даму.
Європейські лідери і міністри закордонних справ засудили удар росії по Києво-Печерській Лаврі під час масованого обстрілу 15 червня.
Про це міністри і лідери країн Євросоюзу написали у соцмережах і перед засіданням Ради ЄС, передає "Радіо Свобода".
Так, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна додав, що росія "любить показувати себе як охоронця християнської цивілізації", але знову "продемонструвала своє варварство".
"Ударом по Києво-Печерській Лаврі вона в черговий раз продемонструвала своє варварство і презирство до спільної спадщини людства. Об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Один з найсвятіших монастирів християнства. Місце поклоніння протягом майже тисячі років. Сьогодні він горить через росію", – заявив Тсакхна.
Як передає "Радіо Свобода", міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі сказав, що росія "вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій" і порівняв атаку на Лавру з тим, що би значив удар по Нотр-Даму для французів.
"Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені", – сказав він.
Він додав, що Франція підтримує подальший тиск на росію, зокрема через санкції проти структур, які забезпечують роботу російського "тіньового флоту", а також проти відповідальних за поширення кремлівської пропаганди. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас також засудила російську атаку.
"Минулої ночі ми знову стали свідками посилених атак на цивільних, а також на об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО. Усе це є воєнними злочинами, які чинить росія", – каже Каллас.
А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав атаку "свідченням небажання росії вести мирні переговори". Він наголосив, що Німеччина продовжить політику повної підтримки України й подальшого посилення санкційного режиму проти
"Ми знову побачили підлі атаки з російського боку – зокрема цієї ночі проти європейських культурних цінностей неоціненного значення. Це показує, що з російського боку досі немає справжньої готовності до переговорів", – додав Вадефуль.
Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що для росії вже не існує ніяких "червоних ліній". За його словами, сьогоднішній обстріл є ще одним аргументом для посилення обмежень проти росії й ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС. Будріс заявив, що нинішня пропозиція санкцій ще недостатньо жорстка. Зокрема, за його словами, до санкційного списку досі не входять російські енергетичні гіганти "Росатом", "Роснефть" і "Лукойл", а також відсутня повна заборона морських послуг для російського "тіньового флоту".
"Це одне з найсвятіших місць для християнського світу. Для росії вже не існує жодних "червоних ліній"", – сказав він.
А литовський президент Гітанас Науседа написав, що для росії "немає нічого священного", і закликав посилити тиск на росію, щоб закінчити війну.
"У нападах росії на Києво-Печерську Лавру, одну з найсвятіших православних святилищ, ми бачимо божевільну зневагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку росія називає своєю", – написав Науседа.
А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що терміново ініціює всі відповідні процедури в межах ЮНЕСКО, «вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство».