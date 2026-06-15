У ЄС відреагували на удар росії по Києво-Печерській Лаврі

Європейські лідери і міністри закордонних справ засудили удар росії по Києво-Печерській Лаврі під час масованого обстрілу 15 червня.

"Ударом по Києво-Печерській Лаврі вона в черговий раз продемонструвала своє варварство і презирство до спільної спадщини людства. Об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Один з найсвятіших монастирів християнства. Місце поклоніння протягом майже тисячі років. Сьогодні він горить через росію", – заявив Тсакхна.

Як передає "Радіо Свобода", міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі сказав, що росія "вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій" і порівняв атаку на Лавру з тим, що би значив удар по Нотр-Даму для французів.

"Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені", – сказав він.

Він додав, що Франція підтримує подальший тиск на росію, зокрема через санкції проти структур, які забезпечують роботу російського "тіньового флоту", а також проти відповідальних за поширення кремлівської пропаганди. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас також засудила російську атаку.

"Минулої ночі ми знову стали свідками посилених атак на цивільних, а також на об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО. Усе це є воєнними злочинами, які чинить росія", – каже Каллас.

А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав атаку "свідченням небажання росії вести мирні переговори". Він наголосив, що Німеччина продовжить політику повної підтримки України й подальшого посилення санкційного режиму проти

"Ми знову побачили підлі атаки з російського боку – зокрема цієї ночі проти європейських культурних цінностей неоціненного значення. Це показує, що з російського боку досі немає справжньої готовності до переговорів", – додав Вадефуль.

Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що для росії вже не існує ніяких "червоних ліній". За його словами, сьогоднішній обстріл є ще одним аргументом для посилення обмежень проти росії й ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС. Будріс заявив, що нинішня пропозиція санкцій ще недостатньо жорстка. Зокрема, за його словами, до санкційного списку досі не входять російські енергетичні гіганти "Росатом", "Роснефть" і "Лукойл", а також відсутня повна заборона морських послуг для російського "тіньового флоту".

"Це одне з найсвятіших місць для християнського світу. Для росії вже не існує жодних "червоних ліній"", – сказав він.

А литовський президент Гітанас Науседа написав , що для росії "немає нічого священного", і закликав посилити тиск на росію, щоб закінчити війну.

"У нападах росії на Києво-Печерську Лавру, одну з найсвятіших православних святилищ, ми бачимо божевільну зневагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку росія називає своєю", – написав Науседа.