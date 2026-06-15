Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У ЄС відреагували на удар росії по Києво-Печерській Лаврі

15 червня 2026, 11:10
У ЄС відреагували на удар росії по Києво-Печерській Лаврі
Фото: Укрінформ
Для Франції це як бомбардування Нотр-Даму.
Європейські лідери і міністри закордонних справ засудили удар росії по Києво-Печерській Лаврі під час масованого обстрілу 15 червня.
 
Про це міністри і лідери країн Євросоюзу написали у соцмережах і перед засіданням Ради ЄС, передає "Радіо Свобода".
 
Так, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна додав, що росія "любить показувати себе як охоронця християнської цивілізації", але знову "продемонструвала своє варварство".
 
"Ударом по Києво-Печерській Лаврі вона в черговий раз продемонструвала своє варварство і презирство до спільної спадщини людства. Об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Один з найсвятіших монастирів християнства. Місце поклоніння протягом майже тисячі років. Сьогодні він горить через росію", – заявив Тсакхна.
 
Як передає "Радіо Свобода", міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі сказав, що росія "вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій" і порівняв атаку на Лавру з тим, що би значив удар по Нотр-Даму для французів.
 
"Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені", – сказав він.
 
Він додав, що Франція підтримує подальший тиск на росію, зокрема через санкції проти структур, які забезпечують роботу російського "тіньового флоту", а також проти відповідальних за поширення кремлівської пропаганди. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас також засудила російську атаку.
 
"Минулої ночі ми знову стали свідками посилених атак на цивільних, а також на об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО. Усе це є воєнними злочинами, які чинить росія", – каже Каллас.
 
А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав атаку "свідченням небажання росії вести мирні переговори". Він наголосив, що Німеччина продовжить політику повної підтримки України й подальшого посилення санкційного режиму проти
 
"Ми знову побачили підлі атаки з російського боку – зокрема цієї ночі проти європейських культурних цінностей неоціненного значення. Це показує, що з російського боку досі немає справжньої готовності до переговорів", – додав Вадефуль.
 
Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що для росії вже не існує ніяких "червоних ліній". За його словами, сьогоднішній обстріл є ще одним аргументом для посилення обмежень проти росії й ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС. Будріс заявив, що нинішня пропозиція санкцій ще недостатньо жорстка. Зокрема, за його словами, до санкційного списку досі не входять російські енергетичні гіганти "Росатом", "Роснефть" і "Лукойл", а також відсутня повна заборона морських послуг для російського "тіньового флоту".
 
"Це одне з найсвятіших місць для християнського світу. Для росії вже не існує жодних "червоних ліній"", – сказав він.
 
А литовський президент Гітанас Науседа написав, що для росії "немає нічого священного", і закликав посилити тиск на росію, щоб закінчити війну.
 
"У нападах росії на Києво-Печерську Лавру, одну з найсвятіших православних святилищ, ми бачимо божевільну зневагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку росія називає своєю", – написав Науседа.
 
А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що терміново ініціює всі відповідні процедури в межах ЮНЕСКО, «вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство».

 

війна в Україніросія окупантиЄС

Останні матеріали

Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Політика
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 червня 2026, 11:29
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Cуспільство
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2026, 12:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється