ОП: росія знищила сотні культурних та релігійних об’єктів України

Олена Ковальська наголосила, що росіяни сотнями знищують українські пам’ятки та релігійні споруди.

Від початку повномасштабної війни росії проти України окупанти знищили 338 294 об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська з посиланням на Генеральну прокуратуру.

Серед знищеного, 937 культурних об'єктів, 336 храмів, мечетей і синагог, 1 507 лікарень та 5 453 школи, профтехучилища й університети.

Внаслідок прямого влучання на кіностудії Довженка знищено цех, у якому шили та зберігали костюми для українських фільмів. Втрачено близько 3 мільйонів предметів, серед яких понад 100 тисяч костюмів із відомих українських стрічок, зокрема "Тіні забутих предків", "Зникла грамота" та "За двома зайцями". "На території кіностудії площею 15 гектарів розташовані 15 будівель. Після атаки вікна вибиті в кожній із них", – зазначила Ковальська.

Окремо вона повідомила, що пошкодження у Києво-Печерській лаврі зазнали не лише Успенський собор, а й скарбниця, Музей друкарства, башта Іоанна Кушника та низка інших об'єктів.

"Просто задумайтеся над цими цифрами. Вони сотнями знищують українські пам'ятки та релігійні споруди", – підсумувала Ковальська.