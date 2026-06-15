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Лідери Європи заявили про готовність зняти санкції з Ірану, але є умова

15 червня 2026, 11:57
Лідери Європи заявили про готовність зняти санкції з Ірану, але є умова
Фото: DW
Вони готові скасувати санкції проти іранців "у відповідь на чіткі, перевірені кроки Ірану щодо своєї ядерної програми".
Лідери Франції, Німеччини, Італії та Британії виступили зі спільною заявою, в якій привітали мирну угоду США та Ірану. На цьому тлі вони закликали терміново Тегеран до негайного відновлення Ормузької протоки.
 
Про це повідомляє CNN.
 
"Ми сповнені рішучості зробити свій внесок у досягнення цієї мети - згідно з вимогами наших відповідних конституцій - зокрема за допомогою суворо оборонної та незалежної місії із забезпечення безпеки комерційного судноплавства і проведення операцій із розмінування", – йдеться в заяві.
 
Лідери також додали, що "готові зняти відповідні санкції" з Ірану, але тільки у відповідь "на чіткі кроки, що піддаються перевірці" Тегерана стосовно його ядерного питання.
 
Крім того, вони наголосили на своїй готовності співпрацювати зі США, Іраном і МАГАТЕ, щоб гарантувати, що Тегеран ніколи не придбає ядерну зброю.
 
Увечері 14 червня США та Іран після серії інтенсивних переговорів досягли мирної угоди.
війнаІранСША

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