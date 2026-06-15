Лідери Європи заявили про готовність зняти санкції з Ірану, але є умова

Вони готові скасувати санкції проти іранців "у відповідь на чіткі, перевірені кроки Ірану щодо своєї ядерної програми".

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Британії виступили зі спільною заявою, в якій привітали мирну угоду США та Ірану. На цьому тлі вони закликали терміново Тегеран до негайного відновлення Ормузької протоки.

"Ми сповнені рішучості зробити свій внесок у досягнення цієї мети - згідно з вимогами наших відповідних конституцій - зокрема за допомогою суворо оборонної та незалежної місії із забезпечення безпеки комерційного судноплавства і проведення операцій із розмінування", – йдеться в заяві.

Лідери також додали, що "готові зняти відповідні санкції" з Ірану, але тільки у відповідь "на чіткі кроки, що піддаються перевірці" Тегерана стосовно його ядерного питання.

Крім того, вони наголосили на своїй готовності співпрацювати зі США, Іраном і МАГАТЕ, щоб гарантувати, що Тегеран ніколи не придбає ядерну зброю.