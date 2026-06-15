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Командувач ВПС Німеччини назвав цілі для ударів у разі війни з рф

15 червня 2026, 16:25
Командувач ВПС Німеччини назвав цілі для ударів у разі війни з рф
Фото: з вільного доступу
Серед напрямків таких атак є Калінінградська область, Кольський півострів, акваторія Чорного моря, а також район Санкт-Петербурга.

Командувач військово-повітряними силами Німеччини, генерал Хольгер Нойман заявив про готовність завдати ударів по росії у разі нападу на НАТО.

У коментарі The Telegraph він підкреслив, що в разі збройного конфлікту сили НАТО здатні завдати масштабного удару у відповідь по російських військових об'єктах. 

Він зазначив, що серед напрямків таких атак є Калінінградська область, Кольський півострів, акваторія Чорного моря, а також район Санкт-Петербурга, де базується російський флот. 

"Якщо справа дійде до конфлікту, а я сподіваюся, що цього ніколи не станеться, ми захищатимемо кожен дюйм нашої території", – сказав Нойман.

"Якщо мені прямо зараз зателефонують і скажуть, що виникла відповідна ситуація, ми маємо бути готові негайно. І ми готові", – сказав він. 

За словами Ноймана, Німеччина в рамках програми переозброєння суттєво нарощує запаси засобів протиповітряної оборони, включаючи системи Patriot, Iris-T та Arrow 3.

11 червня командувач Сухопутними силами Бундесверу генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг заявив, що Німеччина має підготуватися до можливого російського нападу у 2029 році або навіть раніше.

Коментар Фройдінга пролунав на тлі попереджень європейських оборонних відомств про те, що росія може відновити достатню військову міць протягом найближчих кількох років. Зауваження генерал-лейтенанта посилюють занепокоєння тим, що москва вже може випробувати Альянс, поки Європа все ще переозброюється.

Німеччинавійнаудари по рф

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