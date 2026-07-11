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Reuters: Ракети для Patriot для України можуть виробляти в Німеччині

11 липня 2026, 08:57
Reuters: Ракети для Patriot для України можуть виробляти в Німеччині
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Перенесення виробництва в Україну розглядається лише після завершення війни.

Виробництво американських ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot для України, найімовірніше, буде організовано в якійсь європейській країні, зокрема розглядається варіант з Німеччиною.

Про це агентству Reuters стало відомо від джерел.

Агентство зазначає, що однією з країн, яка могла б допомогти Києву прискорити процес виробництва ракет-перехоплювачів, є Німеччина, яка вже створила власний виробничий ланцюжок для перехоплювачів PAC-2. Два джерела, обізнані з ходом обговорень, повідомили, що нові перехоплювачі, найімовірніше, вироблятимуться в Німеччині або іншій європейській країні, оскільки це є безпечнішим варіантом. Виробництво може бути перенесено в Україну після закінчення війни.

Нагадаємо, під час зустрічі Трампа і Зеленського на полях саміту НАТО 8 липня американський лідер заявив, що США нададуть Україні право виготовляти Patriot.

НімеччинаPatriotракети

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