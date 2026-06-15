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ЄС відкрив перший переговорний кластер для України та Молдови

15 червня 2026, 17:55
ЄС відкрив перший переговорний кластер для України та Молдови
Це базовий блок переговорів, який відкривається першим і закривається останнім у процесі вступу.

Європейський Союз офіційно відкрив перший переговорний кластер у межах процесу вступу для України та Молдови. Рішення підтримали всі держави-члени ЄС.

Про це повідомили у Єврокомісії.

Кластер "Основи" охоплює судову систему, права і свободи, фінансовий контроль, демократичні інститути та реформу публічного управління. Це базовий блок переговорів, який відкривається першим і закривається останнім у процесі вступу.

Усього переговорний процес складається з шести кластерів. У Єврокомісії раніше заявляли, що розраховують відкрити всі кластери вже в липні.

Україна подала заявку на вступ до ЄС у лютому 2022 року, а в червні того ж року отримала статус кандидата. Наприкінці 2023 року ЄС ухвалив рішення про початок переговорів, які стартували у 2024 році, однак просування процесу було сповільнене через політичні розбіжності всередині Євросоюзу.

Відкриття першого кластера вважається ключовим кроком на шляху до подальшої євроінтеграції України та Молдови.

Єврокомісарка з питань розширення Європейського Союзу Марта Кос заявила, що в липні можуть відкрити решту 5 кластерів у межах переговорів про вступ України до блоку.

ЄвросоюзУкраїнаМолдова

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