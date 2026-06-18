Зеленський вразив Трампа фото наслідків удару по Лаврі – Politico

Хоча фотографії показав сам Зеленський, режисером усієї дипломатичної постановки був Макрон.

Вирішальний момент саміту G7 у Франції настав у вівторок, коли Зеленський показав Трампу фотографії палаючого Успенського собору в Києві.

Про це пише Politico з посиланням на трьох посадовців G7.

За словами співрозмовників, вигляд охоплених вогнем куполів архітектурної пам'ятки XI століття справив помітне враження на американського президента і міг стати останнім поштовхом до більш рішучої підтримки України у спільній декларації. "Мені здається, це справді його зворушило", – сказав один із представників G7.

Хоча фотографії показав сам Зеленський, режисером усієї дипломатичної постановки був Макрон, який ретельно продумав перебіг саміту. Спочатку від зустрічі в Евіан-ле-Бен не очікували майже нічого, окрім хіба що того, що Трамп не залишить саміт достроково. Під час вечері лідерів у понеділок Макрон координував позицію учасників, щоб представити Україну переможцем, а росію стороною, що програє. "Вони всі разом пояснювали Трампу, що Зеленський перемагає, тому що росія не може прорвати лінію фронту і навіть втрачає території", – розповів один із європейських дипломатів.

Французький лідер докладав значних зусиль, щоб переконати Трампа приїхати на саміт: змінив дати, щоб не завадити святкуванню дня народження американського президента, підлаштував список гостей і організував розкішну вечерю у Версалі. В Евіані запізнення Трампа та його зауваження про власну "головну" роль фактично проігнорували, а у фінальному комюніке його тричі привітали з угодою щодо Ірану.

На запитання журналіста, чи варто було докладати стільки зусиль заради Трампа, Макрон відповів, що його результати випливають із послідовної позиції. "Якби я не займав чіткої та незмінної позиції останніми місяцями, ви могли б сумніватися в балансі сил", – зазначив він.

Зрештою країни G7, включно зі США, підтримали посилення санкцій проти росії та підтвердили "непохитну підтримку" України. Голова Євроради Антоніу Кошта написав, що "хід подій в Україні змінюється", а прем'єр Канади Марк Карні зазначив, що позиція США стала "більш реалістичною".

Дипломати водночас визнають, що результати саміту можуть виявитися нетривалими через непередбачуваність Трампа, особливо у разі його телефонної розмови з путіним. Сам американський президент, утім, залишився задоволений підсумками. "Думаю, президент Макрон виконав чудову роботу. До речі, справді фантастичну роботу", – заявив він, додавши наостанок, що забув обговорити з Макроном Гренландію.