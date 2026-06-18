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Президентка Єврокомісії висловила сподівання відкрити більше кластерів для України влітку

18 червня 2026, 21:07
Президентка Єврокомісії висловила сподівання відкрити більше кластерів для України влітку
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
На її думку, зараз є особливий імпульс для цього.
Є сподівання, що цього літа ЄС відкриє більше кластерів переговорів з Україною.
 
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу перед засіданням Європейської Ради, повідомляє "Європейська правда".
 
"Я також хочу приєднатися до тих, хто вітає Україну з відкриттям першого кластера. Це великий крок уперед, вітаю, і ви на це заслуговуєте, адже ви так важко працювали. Щоб рухатися далі та впроваджувати необхідні реформи, ми сподіваємося, що влітку зможемо відкрити більше кластерів. Це дуже важливо, тому що коли Україна виконує свої зобов'язання, ми також маємо виконувати свої", – підкреслила фон дер Ляєн.
 
Також президентка Єврокомісії відзначила покращення позицій України на фронті та розповіла про роботу над "стіною дронів".
 
"І справді, зараз відчувається особлива динаміка. У мене таке враження, що ситуація змінюється на нашу користь. Ми бачимо, що Україна тримає оборону, навіть частково повертає території, і що Україна переживає дуже сильний момент. Зокрема, разом із нашими державами-членами ми працюємо над "стіною дронів" для прифронтових країн. Це показує, наскільки Україна вже інтегрована в роботу Європейського Союзу та рухається вперед", – сказала фон дер Ляєн.
 
Володимир Зеленський на брифінгу додав, що сьогодні обговорять наступні п’ять кластерів переговорів про вступ України до ЄС та підсумки саміту G7.
ЄврокомісіяУрсула фон дер Ляєн

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