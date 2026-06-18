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Британія та союзники створюють штаб для відновлення ЗСУ після миру

18 червня 2026, 21:55
Британія та союзники створюють штаб для відновлення ЗСУ після миру
Фото: Генштаб ЗСУ
Командування передадуть генерал-майору Тому Бейтмену вже наступного місяця.
Наступного місяця Велика Британія перебере на себе командування штабом Багатонаціональних сил для України.
 
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс на пресконференції після засідання "Рамштайну".
 
Очолить структуру британський генерал-майор Том Бейтман.
 
"Ця війна ніколи не стосувалася лише долі однієї нації. Українці борються не лише за власну безпеку, а й за безпеку Європи. Вони також борються за свої цінності та за цінності Європи. Ми будемо підтримувати їх сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно", – заявив міністр.
 
Місія штабу – координувати міжнародну військову підтримку Києва, а також довгострокове планування. 
 
Зокрема, Британія та Франція разом зі союзниками і партнерами фокусуватимуться на підготовці до масштабного відновлення та модернізації ЗСУ після того, як буде узгоджено майбутню мирну угоду.
 
ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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