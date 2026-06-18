росія намагається впливати на українських біженців у Європі

Соціологи розповіли про приховані методи маніпуляцій зі сторони рф щодо українців в ЄС.

росія вибудувала в країнах Європейського Союзу розгалужену систему гібридного впливу на українських біженців та громади. Вона охоплює церковні, інформаційні, культурні, громадські та політичні канали, які працюють як єдина мережа та взаємно підсилюють один одного.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Інституту національної стійкості та безпеки (НУ "ІНСБ") на тему "Система російського гібридного впливу на українців в ЄС: наративи, канали, загрози".

росія створила в країнах ЄС розгалужену гібридну систему з 6 каналів та 6 наскрізних наративів для впливу на українських біженців. Ця мережа працює як єдиний механізм. Найшвидшим інструментом впливу стали Telegram-канали. У першому кварталі 2026 року кількість дезінформаційних наративів подвоїлася порівняно з минулим роком.

Для молоді до 25 років пропаганду просувають через TikTok. Найбільш вразливими назвали ізольованих молодих чоловіків, а найбільш стійкими до впливу виявилися жінки середнього віку. Найсильніша мережа рф діє в Італії та Німеччині, де фіксують масові цифрові операції. Найменший вплив зафіксовано в Польщі завдяки мовній близькості, високій зайнятості українців та розвиненій мережі капеланів ПЦУ.

За словами директорки Інституту національної стійкості та безпеки, професорки КНУ імені Тараса Шевченка Рени Марутян, дослідники виявили єдину систему російського впливу, яка складається із шести основних каналів та шести наскрізних наративів.

"Ми визначили, що існує єдина мережа російського гібридного впливу на українські громади за кордоном із шести каналів і шести наскрізних наративів. Структурний хребет цієї мережі – церковний канал, який поєднує багато складових: освіту, юридичну допомогу, психологічну підтримку", – заявила Марутян.

Дослідження показало, що найбільш впливовими каналами залишаються: церковні структури;

псевдоукраїнські організації;

академічно-культурні проєкти;

цифрова дезінформація;

побутові та соціальні контакти;

політичне лобіювання через проросійські сили в ЄС. На думку авторів дослідження, ці інструменти не працюють окремо, а формують єдину систему впливу. Дослідники вважають, що саме церковний канал є основою всієї мережі. Марутян пояснила, що багато українців після вимушеного переїзду до країн ЄС опиняються у складній життєвій ситуації та шукають підтримки. Часто вони звертаються саме до релігійних громад. За її словами, у таких громадах людям пропонують психологічну підтримку, консультації священників, допомогу юристів і перекладачів. Однак нерідко за українськими вивісками працюють громадяни рф. Керівниця Лабораторії соціологічних досліджень Інституту національної стійкості та безпеки Катерина Настояща пояснила це явище так званим "нормалізованим парадоксом".

"Людина розуміє, що це ворожа церква, але вона розділяє релігію та політику. Так працює нормалізуваний парадокс", – зазначила соціологиня.

Окрему увагу дослідники приділили цифровій дезінформації. Саме цей напрямок названо найшвидшим та наймасштабнішим каналом російського впливу. Значну роль відіграють Telegram-канали, які українці за кордоном часто використовують як основне джерело інформації.