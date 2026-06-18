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білорусь запускає завод боєприпасів на 240 тисяч снарядів щороку

18 червня 2026, 19:30
білорусь запускає завод боєприпасів на 240 тисяч снарядів щороку
Підприємство будують у Слуцькому районі на базі колишніх військових складів.
У білорусі до кінця 2026 року планують запустити новий завод повного циклу "Участок", який вироблятиме артилерійські та реактивні боєприпаси калібрів 122 і 152 мм.
 
Про це повідомив представник організації BelPol Володимир Жигарь, цитує BelPol "Інтерфакс-Україна".
 
За його словами, підприємство будують у Слуцькому районі на базі колишніх військових складів. Після запуску завод зможе випускати до 240 тисяч боєприпасів на рік при двозмінному режимі роботи.
 
Загалом планується виробництво 120 тисяч реактивних та 120 тисяч артилерійських снарядів щороку.
 
У BelPol вважають, що значна частина цієї продукції буде постачатися до росії.
 
Експерти зазначають, що білорусь продовжує нарощувати військове виробництво та дедалі активніше виконує російські оборонні замовлення, зокрема з випуску боєприпасів, безпілотників і ремонту військової техніки.

 

Білорусьвійна в Україніросія окупанти

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