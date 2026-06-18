Україна бере гору у війні, і це ставить Захід під удар –The Telegraph
18 червня 2026, 20:09
Фото: Генштаб ЗСУ
кремль у відчаї може вдарити по Європі.
Війна в Україні починає змінюватися на користь Києва, через що росія може посилити спроби дестабілізувати Захід іншими методами.
Про це розповів редактор із питань оборони та міжнародних справ Кон Кофлін у колонці для The Telegraph.
Автор зазначає, що після більш ніж чотирьох років повномасштабної війни дедалі більше ознак свідчать про зміну ситуації на фронті на користь України. За його словами, задум російського диктатора путіна перетворити Україну на залежну від Кремля державу зазнає невдачі, тоді як західна підтримка Києва залишається стабільною.
Як пише видання, лідери країн G7 цього тижня підтвердили свою підтримку України. Водночас українські військові продовжують завдавати ударів по території росії за допомогою далекобійних безпілотників, регулярно атакуючи москву та Санкт-Петербург. На думку автора, за таких умов шанси кремля досягти перемоги стають дедалі меншими.
У публікації наголошується, що раціональний політичний лідер у такій ситуації мав би шукати шляхів завершення війни. Однак путін, переконаний Кофлін, не демонструє готовності до компромісів і продовжує ігнорувати заклики до тривалого припинення вогню.
Автор також звертає увагу на внутрішні проблеми росії. Російська армія щомісяця зазнає близько 30 тисяч втрат убитими та пораненими, а економіка країни відчуває дедалі сильніший тиск через затяжну війну. На цьому тлі навіть окремі російські політики починають відкрито закликати до завершення бойових дій.
Попри це, йдеться у статті, кремль не демонструє ознак зміни курсу. Навпаки, чим очевиднішою стає неможливість досягти поставлених цілей в Україні, тим активніше москва може діяти проти Заходу іншими способами.
Кофлін наводить як приклад інцидент у Ла-Манші, де російський військовий корабель відкрив попереджувальний вогонь поблизу британської яхти. На його думку, цей випадок слід розглядати разом з іншими діями росії – спробами пошкодження підводної інфраструктури, кібератаками та дезінформаційними кампаніями.
Глава британської зовнішньої розвідки MI6 Блейз Метревелі також попередила про небезпеку російської політики. За її словами, російське керівництво керується "агресивним, експансіоністським і ревізіоністським мисленням".
"Експорт хаосу є особливістю, а не помилкою російського підходу до міжнародної взаємодії", – зауважила вона.
Автор статті вважає, що ізоляція путіна лише підсилює ризики непередбачуваних дій з боку кремля. Саме тому західним країнам необхідно зберігати пильність і демонструвати готовність реагувати на провокації.
"Якщо путіна потрібно стримати від подальших актів залякування, тоді західні лідери повинні продемонструвати той самий рівень рішучості та відданості, який допоміг Україні отримати перевагу у війні з росією", – підсумовує Кофлін.