Україна бере гору у війні, і це ставить Захід під удар –The Telegraph

кремль у відчаї може вдарити по Європі.

Війна в Україні починає змінюватися на користь Києва, через що росія може посилити спроби дестабілізувати Захід іншими методами.

Про це розповів редактор із питань оборони та міжнародних справ Кон Кофлін у колонці для The Telegraph.

Автор зазначає, що після більш ніж чотирьох років повномасштабної війни дедалі більше ознак свідчать про зміну ситуації на фронті на користь України. За його словами, задум російського диктатора путіна перетворити Україну на залежну від Кремля державу зазнає невдачі, тоді як західна підтримка Києва залишається стабільною.

Як пише видання, лідери країн G7 цього тижня підтвердили свою підтримку України. Водночас українські військові продовжують завдавати ударів по території росії за допомогою далекобійних безпілотників, регулярно атакуючи москву та Санкт-Петербург. На думку автора, за таких умов шанси кремля досягти перемоги стають дедалі меншими.