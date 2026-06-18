Перші танкери вже пройшли Ормузькою протокою після досягнення угоди між США та Іраном
18 червня 2026, 19:09
Фото DR
Інші кораблі також уже показали свої геолокації та готуються пройти протокою.
Три танкери під прапором Саудівської Аравії пройшли через Ормузьку протоку через кілька годин після того, як США й Іран підписали меморандум про припинення війни.
Про це пише Reuters.
Судна перевозили 6 мільйонів барелів сирої нафти.
Інші кораблі також уже показали свої геолокації та готуються пройти протокою. Це сталося після того, як протягом кількох тижнів їхні рейси залишалися прихованими під час перетину Ормузької протоки.
17 червня президенти США та Ірану підписали остаточну версію меморандуму про взаєморозуміння, що має стати першим кроком до мирної угоди, яку мають підписати 19 червня у Швейцарії.
Угода передбачає зняття Сполученими Штатами блокади портів Ірану, тоді як Тегеран має дозволити прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку, рух через яку був порушений після ударів США та Ізраїлю 28 лютого.