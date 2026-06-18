Перші танкери вже пройшли Ормузькою протокою після досягнення угоди між США та Іраном

Інші кораблі також уже показали свої геолокації та готуються пройти протокою.

Три танкери під прапором Саудівської Аравії пройшли через Ормузьку протоку через кілька годин після того, як США й Іран підписали меморандум про припинення війни.

Судна перевозили 6 мільйонів барелів сирої нафти.

Інші кораблі також уже показали свої геолокації та готуються пройти протокою. Це сталося після того, як протягом кількох тижнів їхні рейси залишалися прихованими під час перетину Ормузької протоки.