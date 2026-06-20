Віткофф і глава МЗС Ірану вирушили до Швейцарії для переговорів

Венс скасував поїздку через ескалацію між Ізраїлем і "Хезболлою".

Спецпосланець Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі вирушили до Швейцарії на переговори, оскільки перемир'я в Лівані, ймовірно, дало новий імпульс спробам перетворити тимчасовий меморандум між Вашингтоном і Тегераном на довгострокову регіональну угоду.

Про це повідомляє Axios.

Зять Трампа Джаред Кушнер уже перебуває у Швейцарії, Аракчі має прибути в суботу, 20 червня. Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдул Рахман аль-Тані, один із ключових посередників між США та Іраном, прибув до країни ще в п'ятницю.

Ізраїль та "Хезболла" домовилися про перемир'я в п'ятницю після того, як ескалація бойових дій поставила під сумнів переговори між США та Іраном, які мають вирішальне значення для розблокування Ормузької протоки. Тиждень тому сторони підписали меморандум із 14 пунктів про припинення бойових дій та відкриття 60-денного періоду для вирішення суперечок щодо ядерної програми Тегерана.

Однак у четвер віцепрезидент Джей Ді Венс скасував заплановану поїздку до Швейцарії через зростання напруженості в Лівані між Ізраїлем та "Хезболлою". Тимчасова угода вимагає негайного й остаточного припинення військових операцій, зокрема в Лівані, однак Ізраїль, який не брав участі в переговорах, не вважає себе стороною цієї угоди. Розвідка США не виключає, що Ізраїль може спробувати підірвати мирну угоду з Іраном.

Аракчі під час розмови з пакистанським колегою заявив, що США нестимуть відповідальність за будь-яке порушення своїх зобов'язань, зокрема щодо припинення бойових дій у Лівані.

Тимчасова угода Трампа з Іраном зазнала критики навіть від частини республіканських союзників у Конгресі, які висловили сумніви, чи не пішов президент на занадто великі поступки. Коли майже чотири місяці тому США та Ізраїль розпочали війну, метою декларувалося знищення іранської ядерної програми та позбавлення Тегерана можливості завдавати ударів по сусідах, однак Трамп підписав тимчасову угоду, не досягнувши жодної з цих цілей.