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У Литві зробили заяву про мирні переговори з рф

18 червня 2026, 20:53
У Литві зробили заяву про мирні переговори з рф
джерело president.gov.ua
кремль наразі не прагне реального діалогу, переконаний президент Науседа.
Європейський Союз не повинен поспішати з мирними переговорами з росією. 
 
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Bloomberg.
 
На засіданні Європейської Ради в Брюсселі литовський лідер закликав ЄС дистанціюватися від спроб залучити російського диктатора путіна до обговорення умов припинення війни. Науседа наголосив, що путін зважає лише на позицію сили.
 
"Я не думаю, що зараз саме час починати переговори з путіним, бо він не хоче бачити нас за столом переговорів", – зазначив він.
 
Президент Литви закликав європейські країни спочатку узгодити спільні позиції, аби не повторювати помилок минулого, коли окремі лідери намагалися діяти самостійно. Початок реального дипломатичного процесу, за його словами, можливий лише після усвідомлення москвою своєї поразки.
 
"Але спочатку росія та російський диктатор повинні самі дійти висновку, що цю війну неможливо виграти і що росіяни не перемагають", – підкреслив Науседа.
війна в Україніросія окупантинауседа

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