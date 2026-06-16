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Московський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів – Reuters

16 червня 2026, 19:15
Московський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів – Reuters
Скриншот з відео
Удар по нафтопереробному заводу пошкодив основну переробну установку.

Московський НПЗ, який є найбільшим постачальником пального для Московської області, зупинив роботу після атаки дронів 16 червня.

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел видання, удар по нафтопереробному заводу пошкодив основну переробну установку, на яку припадає 53% потужності. Водночас друга установка, як очікується, незабаром відновить роботу.

Місцеві служби надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежу вдалося загасити і, що вона нібито не вплинула на роботу заводу – ця інформація суперечить даним джерел.
 
Завод у Капотні – це Московський нафтопереробний завод (МНПЗ), один із найпотужніших у росії, що належить компанії "Газпромнафта". Підприємство розташоване на південному сході москви приблизно за 450 км від кордону з Україною. Московський НПЗ у Капотні переробляє близько 11 млн тонн нафти на рік і є одним із ключових паливних підприємств росії.
НПЗвійна в Україніросія окупанти

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