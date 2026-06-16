Велика Британія може долучитися до відбудови Києво-Печерської лаври – Зеленський
16 червня 2026, 21:33
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Стармером після саміту G7.
Велика Британія може взяти участь у відновленні Києво-Печерської лаври, яку росіяни пошкодили в ніч проти 15 червня.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зустрівся з прем’єр-міністром Кіром Стармером після саміту G7. Тоді, зокрема, обговорили наслідки останніх російських ударів.
"Говорили про можливу участь Великої Британії у відновленні Києво-Печерської лаври та реалізацію домовленостей, яких досягли під час сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 – Україна, потенційні напрями для подальшого тиску на росію та кроки для зміцнення української ППО", – зазначив президент.
Зазначимо, що напередодні Зеленський показував фото наслідків російського удару по Успенському собору президенту США Дональду Трампу. Один зі співрозмовників Reuters сказав, що Трамп висловив своє несхвалення.
Нагадаємо, з 15 по 17 червня у курортному французькому місті Евіан-ле-Бен триває 52-й саміт лідерів країн "Великої сімки" (G7) під головуванням Франції, куди була запрошена й Україна.