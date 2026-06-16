Велика Британія може долучитися до відбудови Києво-Печерської лаври – Зеленський

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Стармером після саміту G7.

Велика Британія може взяти участь у відновленні Києво-Печерської лаври, яку росіяни пошкодили в ніч проти 15 червня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зустрівся з прем’єр-міністром Кіром Стармером після саміту G7. Тоді, зокрема, обговорили наслідки останніх російських ударів.

"Говорили про можливу участь Великої Британії у відновленні Києво-Печерської лаври та реалізацію домовленостей, яких досягли під час сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 – Україна, потенційні напрями для подальшого тиску на росію та кроки для зміцнення української ППО", – зазначив президент.