Кількість напрямків, де наступає рф, скоротилася вдвічі – Сирський

Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60.

У першому півріччі противник фактично не зміг досягти жодної з поставлених цілей на фронті, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці. Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум шість-сім.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, українські війська продовжують оборонну операцію, поєднуючи її зі стабілізаційними заходами, а на окремих напрямках – ведуть активні дії та утримують оперативну ініціативу. Головком зазначив, що наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60.