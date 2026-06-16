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Україна та Албанія запроваджують "транспортний безвіз"

16 червня 2026, 20:11
Україна та Албанія запроваджують
Для координації практичних питань країни створять спільну змішану комісію.
Україна та Албанія підписали Угоду про міжнародне автомобільне сполучення. 
 
Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій.
 
Цей документ відкриває прямий ринок для пасажирських та вантажних перевезень без бюрократичних перешкод. Раніше жодна українська вантажівка чи автобус не могли легально та за доступним механізмом заїхати в Албанію (і навпаки). Потрібно було отримувати складні додаткові дозволи. Тепер цю проблему вирішили.
 
Угода також лібералізує вантажні автомобільні перевезення. Албанія стала 37-ю країною, з якою Україна уклала такий безвізовий режим для транспорту. Документ чітко прописує умови для двосторонніх і транзитних перевезень пасажирів і вантажів територіями обох держав.
 
Для координації практичних питань країни створять спільну змішану комісію. Вона стежитиме за порядком перевезень, обмінюватиметься статистикою та координуватиме роботу профільних органів.
 
Офіційно угода набере чинності одразу після того, як Україна та Албанія завершать усі необхідні внутрішньодержавні процедури затвердження. Цей крок дозволить суттєво розширити присутність українських перевізників у Південно-Східній Європі та побудувати нові надійні торговельні маршрути.

 

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