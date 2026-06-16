Українська антибалістична ракета повністю готова – співзасновник Fire Point

Штілерман розповів про спільний з європейцями розвиток проєкту FREYA.

Зенітна ракета-перехоплювач балістики від Fire Point довела свою керованість у повітрі з C2-центру. Ця ракета здатна перехоплювати балістику.

Про це співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман сказав у коментарі "Мілітарному".

Зокрема, Штілерман розповів про спільний з європейцями розвиток проєкту FREYA з метою посилення протиракетної і протиповітряної оборони. До цього проєкту доєднується й німецька компанія Hensoldt, яка відома виробництвом радарів і радіолокаційних систем.

"Їх радар буде закривати tracking-радари, радар супроводження… Їх радар TRML-4 - дуже гарний радар. Зараз ми почнемо його об’єднувати з нашою ракетою і С2-центром, і отримувати команди від нього для того, аби направляти ракету в зону, де C2-ракета вже може перехопити балістику. Ми можемо показати, що Україна зараз не тільки реципієнт якоїсь допомоги, а вже стала невід’ємною частиною європейською безпекової стратегії і що ми можемо виробляти якісь достатньо складні речі у дуже великій кількості. І ми дуже швидко просуваємося. І тому, ми пропонуємо на повністю нових засадах організувати європейську безпеку з приводу, наприклад, антибалістичного щитау", – повідомив Штілерман.

Він зазначив, що той захист, про який декларують у країнах Європи, мав здатність перехоплювати "старі цілком алюмінієві ракети". За його словами, такий захист в Європі "не має досвіду перехоплення ракет на великій швидкості, які влучають в ціль зі швидкістю більш ніж 1 тис 200 метрів на секунду". Крім того, за його словами, в Україні пропонують європейцям навчання на основі пусків "дев’ятки".

"Дев’ятка – це повністю композитна ракета, вона дуже швидкісна, давайте відстежувати її і вчитись перехоплювати, і вчіть свої радари, щоби ви могли відстежувати такі модернові, повністю композитні ракети. Ракета повністю готова, тому що ми провели іспити ракети. Був той політ. Вона повністю на максимальних прискореннях відхилялась і імітувала отримання дуже агресивної команди від C2-центру з приводу свого керування", – сказав Штілерман.