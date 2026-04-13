Трамп висунув низку звинувачень Леву XIV

13 квітня 2026, 10:05
Президент США звинуватив понтифіка у зв'язках з американськими демократами.
Президент США Дональд Трамп розкритикував позицію Папи Римського Лева XIV щодо війни в Ірані та заявив, що "не хоче такого Папу".
 
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
 
Так, президент США заявив, що Папа Лев "слабко реагує на злочинність і жахливо справляється із зовнішньою політикою". Трамп каже, що йому "набагато більше подобається" брат Папи Лева, Луї Прево, бо той підтримує MAGA.
 
"Я не хочу Папу, який вважає нормальним, що Іран має ядерну зброю. Я не хочу Папу, який вважає жахливим те, що Америка напала на Венесуелу — країну, яка відправляла величезні партії наркотиків до Сполучених Штатів і, що ще гірше, випускала своїх в’язнів, включно з убивцями й наркоторговцями, до нашої країни. І я не хочу Папу, який критикує президента Сполучених Штатів, бо я роблю саме те, для чого мене обрали", — написав Трамп.
 
Американський лідер також звинуватив Папу Римського в "невдячності", бо, на думку Трампа, його обрали "лише
тому, що він американець, і вони вважали, що це буде найкращим способом впоратися з президентом Дональдом Трампом".
 
"Якби я не був у Білому домі, Лев не був би у Ватикані", — додав президент США.
 
Як пише Guardian, ці заяви Трампа пролунали після того, як Лев XIV на вихідних висловив думку, що "манія всемогутності" підживлює війну в Ірані. Папа Лев очолив вечірню молитву в соборі Святого Петра того самого дня, коли США та Іран розпочали прямі переговори в Пакистані. Папа не згадував США чи Трампа на ім'я, але його тон і послання, пише Guardian, були спрямовані саме на посадовців Білого дому, які хвалилися військовою перевагою США та виправдовували війну релігійними аргументами.

 

