Трамп висунув низку звинувачень Леву XIV

Президент США звинуватив понтифіка у зв'язках з американськими демократами.

Президент США Дональд Трамп розкритикував позицію Папи Римського Лева XIV щодо війни в Ірані та заявив, що "не хоче такого Папу".

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Так, президент США заявив, що Папа Лев "слабко реагує на злочинність і жахливо справляється із зовнішньою політикою". Трамп каже, що йому "набагато більше подобається" брат Папи Лева, Луї Прево, бо той підтримує MAGA.

"Я не хочу Папу, який вважає нормальним, що Іран має ядерну зброю. Я не хочу Папу, який вважає жахливим те, що Америка напала на Венесуелу — країну, яка відправляла величезні партії наркотиків до Сполучених Штатів і, що ще гірше, випускала своїх в’язнів, включно з убивцями й наркоторговцями, до нашої країни. І я не хочу Папу, який критикує президента Сполучених Штатів, бо я роблю саме те, для чого мене обрали", — написав Трамп.