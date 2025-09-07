Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
російський нафтопровід "Дружба" знову був під атакою дронів

07 вересня 2025, 11:32
російський нафтопровід
Фото: transkarpatia.net
Вибухи сталися біля ключової станції.

У ніч на неділю, 7 вересня, у Брянській області рф неподалік села Найтовичі пролунали потужні вибухи. За повідомленнями очевидців, вибухи сталися в районі нафтоперекачувальної станції "Унєча", що є частиною системи магістрального нафтопроводу "Дружба".

Інформацію поширили низка російських Telegram-каналів із посиланням на місцевих жителів. 

Мешканці повідомляють про 5-7 гучних вибухів і скаржаться на звуки дронів, які пролітали над населеним пунктом перед детонаціями.

Офіційної інформації про масштаби руйнувань чи можливі наслідки атаки наразі немає.

Зазначимо, що нафтоперекачувальна станція "Унєча" це один із ключових вузлів у системі "Дружби", яка перебуває під управлінням холдингу АК "Транснафтопродукт". Вона забезпечує транзит нафти через трубопровідну мережу, що має загальну довжину понад 8 900 км і проходить через території кількох країн Європи, перетинаючи понад 40 великих річок.

Це вже не перша атака. Нагадаємо, 22 серпня Сили безпілотних систем ЗСУ втретє атакували нафтопровід "Дружба" у районі станції "Унеча" у Брянській області, який постачає нафту до Словаччини та Угорщини. Тоді словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар заявив, що атаки суперечать інтересам Словаччини і не приносять користі Україні.

 

війнанафтопровід "Дружба"

