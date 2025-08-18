Україна нібито знову атакувала нафтопровід, що постачає нафту рф до Угорщини – Сійярто

Тому постачання було знову зупинено.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook заявив, що 18 серпня Україна "знову атакувала" нафтопровід, що веде до Угорщини, і це спричинило зупинку постачання нафти.

Хоча назву трубопроводу він не вказав, імовірно йдеться про "Дружбу", якою до Угорщини постачається російська нафта Urals.

За словами Сійярто, атака є «неприйнятною» і "спрямованою проти енергетичної безпеки" Угорщини.

Він також процитував російських чиновників, які повідомили, що пошкоджено трансформаторну станцію, і наразі терміни відновлення постачання невідомі.

Сійярто повторив, що Угорщина не бере участі у війні, і звинуватив Брюссель та Київ у спробах «втягнути» Будапешт у конфлікт.

"Наостанок нагадуємо українським політикам: електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України", - додав він.

Вже того тижня глава МЗС Угорщини звинуватив Україну в ударі по нафтопроводу "Дружба".