Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну в ударі по нафтопроводу "Дружба"

Удар поставив під загрозу енергетичну безпеку Угорщини.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в атаці на розподільчу станцію нафтопроводу "Дружба" в російській Брянській області. Він заявив, що удар поставив під загрозу енергетичну безпеку Угорщини, яка залежить від цього маршруту постачання нафти.

Про це йдеться у дописі Сійярто на Facebook-сторінці.

"У ніч проти середи Україна завдала безпілотного удару по важливій розподільчій станції нафтопроводу 'Дружба' в Брянській області росії", - написав він.

Сійярто підкреслив, що нафтопровід "Дружба" є критично важливим для постачання сирої нафти в Угорщину, і наголосив, що цей удар викликає "особливе обурення", з огляду на енергетичну взаємозалежність між двома країнами.

"Угорщина наразі є найбільшим постачальником електроенергії для України. Без нас енергетична безпека України була б значно слабшою. У цьому контексті атака на нафтопровід, що постачає нам нафту, є абсолютно неприйнятною", - зазначив глава МЗС.

Він закликав Україну "не ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини" та припинити удари по об'єктах, які забезпечують енергопостачання країни.