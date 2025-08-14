Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну в ударі по нафтопроводу "Дружба"

14 серпня 2025, 09:29
Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну в ударі по нафтопроводу
Фото: Петер Сійярто (flickr.by/US_Department_of_State)
Удар поставив під загрозу енергетичну безпеку Угорщини.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в атаці на розподільчу станцію нафтопроводу "Дружба" в російській Брянській області. Він заявив, що удар поставив під загрозу енергетичну безпеку Угорщини, яка залежить від цього маршруту постачання нафти.

Про це йдеться у дописі Сійярто на Facebook-сторінці. 

"У ніч проти середи Україна завдала безпілотного удару по важливій розподільчій станції нафтопроводу 'Дружба' в Брянській області росії", - написав він.

Сійярто підкреслив, що нафтопровід "Дружба" є критично важливим для постачання сирої нафти в Угорщину, і наголосив, що цей удар викликає "особливе обурення", з огляду на енергетичну взаємозалежність між двома країнами.

"Угорщина наразі є найбільшим постачальником електроенергії для України. Без нас енергетична безпека України була б значно слабшою. У цьому контексті атака на нафтопровід, що постачає нам нафту, є абсолютно неприйнятною", - зазначив глава МЗС.

Він закликав Україну "не ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини" та припинити удари по об'єктах, які забезпечують енергопостачання країни.

Нагадаємо, що тиждень тому відбулась атака дронів по нафтобазі в Брянську

У регіоні розташований важливий інфраструктурний об'єкт — наливний пункт "Брянськ" нафтопроводу "Дружба", який використовується для зберігання та транспортування дизельного пального, зокрема для забезпечення армії рф.

 

 

