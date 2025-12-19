Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Rheinmetall відкриває високотехнологічний завод в Угорщині

19 грудня 2025, 19:47
Rheinmetall відкриває високотехнологічний завод в Угорщині
Компанія поєднає цивільне та військове виробництво.

Німецька збройова компанія Rheinmetall відкрила новий завод у Сегеді. 

Про це йдеться на сайті збройової компанії.

Це перший великий гібридний об’єкт Rheinmetall за межами Німеччини, який об’єднує цивільну та оборонну діяльність компанії під одним дахом. Завод спільно управляється підрозділами енергетичних систем та електронних рішень Rheinmetall.

На сьогодні Rheinmetall вже витратив понад 34 млн євро, а загальні інвестиції у виробничі потужності в Сегеді мають скласти 69 млн євро. Завод спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції для електромобілів та водневих технологій, а також на електронних компонентах для військових систем.

Уряд Угорщини підтримує проєкт через Угорське агентство з просування інвестицій (HIPA).

Будівництво заводу тривало приблизно 16 місяців: виробничий цех займає 8 600 кв. м, а проєктна площа 84 тис. кв. м. До 2030 року планується створити понад 300 висококваліфікованих робочих місць; наразі вже заповнено понад 60 посад.

"На високотехнологічному об'єкті у Сегеді ми поєднуємо складні цивільні та військові технології під одним дахом", - оголосив генеральний директор підрозділу Power Systems Rheinmetall Крістоф Мюллер.  

 
