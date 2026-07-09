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Саратовський НПЗ вчергове припинив роботу після удару українських дронів – Reuters

09 липня 2026, 19:10
Саратовський НПЗ вчергове припинив роботу після удару українських дронів – Reuters
Унаслідок удару пошкоджено єдину установку первинної переробки нафти.
Саратовський нафтопереробний завод, який належить російській компанії "Роснефть", укотре припинив роботу після того, як 8 липня по ньому завдали удару українські безпілотники.
 
Про це пише Reuters із посиланням на два обізнані джерела.
 
За даними співрозмовників агентства, дрони уразили установку первинної переробки CDU-6 потужністю 20 тисяч метричних тонн на добу, яка є єдиною такою установкою на цьому НПЗ.
 
Після атаки паливо із Саратовського нафтопереробного заводу не виставляли на торги на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.
 
Підприємство здатне переробляти від 5 до 7 мільйонів тонн нафти на рік. Воно є одним із найстаріших у росії, востаннє його уразили наприкінці травня, після чого НПЗ також призупиняв роботу.
НПЗвійна в Україніросія окупанти

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