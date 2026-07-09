Саратовський НПЗ вчергове припинив роботу після удару українських дронів – Reuters

Унаслідок удару пошкоджено єдину установку первинної переробки нафти.

Саратовський нафтопереробний завод, який належить російській компанії "Роснефть", укотре припинив роботу після того, як 8 липня по ньому завдали удару українські безпілотники.

Про це пише Reuters із посиланням на два обізнані джерела.

За даними співрозмовників агентства, дрони уразили установку первинної переробки CDU-6 потужністю 20 тисяч метричних тонн на добу, яка є єдиною такою установкою на цьому НПЗ.

Після атаки паливо із Саратовського нафтопереробного заводу не виставляли на торги на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.

Підприємство здатне переробляти від 5 до 7 мільйонів тонн нафти на рік. Воно є одним із найстаріших у росії, востаннє його уразили наприкінці травня, після чого НПЗ також призупиняв роботу.