Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європарламент розкритикував будівництво вітрових електростанцій у Карпатах

10 липня 2026, 21:12
Європарламент розкритикував будівництво вітрових електростанцій у Карпатах
Фото: reuters.com
У документі наголошується, що розвиток відновлюваної енергетики не повинен відбуватися коштом природоохоронних територій.

Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій висловив занепокоєння через будівництво вітрових електростанцій у високогірних районах Українських Карпат. Зокрема, йдеться про проєкт встановлення 30 вітрових турбін на полонині Руна.

Резолюцію ухвалили 8 липня за підсумками звіту Європейської комісії щодо України. У документі наголошується, що розвиток відновлюваної енергетики не повинен відбуватися коштом природоохоронних територій.

Європарламент підтримав розвиток вітрової енергетики як альтернативи викопному паливу, однак закликав Україну реалізовувати такі проєкти поза межами заповідних територій Карпат. У резолюції зазначено, що в країні є достатньо інших ділянок для розвитку енергетичної інфраструктури без загрози для пралісів та унікальних природних екосистем.

Громадська ініціатива "Голка" назвала рішення Європарламенту підтвердженням обґрунтованості вимог екологів та природоохоронців, які понад рік виступають проти забудови полонини Руна. За словами голови організації Ірини Федорів, будівництво доріг для доставки обладнання на вершини гір призводить до вирубки лісів і руйнування природного середовища.

Водночас ветеран і біолог Андрій Тупіков зареєстрував петицію із закликом розробити законодавство для захисту Карпат. Вона вже набрала понад 26 тисяч голосів, необхідних для розгляду президентом.

У "Голці" також нагадали, що Міністерство економіки у 2026 році видало позитивний висновок оцінки впливу на довкілля для будівництва вітропарку на полонині Руна. За даними організації, забудовником є компанія, пов'язана з колишнім членом забороненої в Україні "Партії регіонів" Максимом Єфімовим.

Екологи також заявляють, що підготовчі роботи на об'єкті розпочалися ще до отримання всіх необхідних дозволів, а вирубка пралісів для будівництва дороги завдала шкоди природним комплексам Карпат. Природоохоронні організації вважають, що такі рішення створюють нерівні умови для бізнесу та підривають принципи екологічного законодавства.

вітрові електростанціїКарпатиЄвропарламент

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється