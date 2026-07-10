Європарламент розкритикував будівництво вітрових електростанцій у Карпатах

У документі наголошується, що розвиток відновлюваної енергетики не повинен відбуватися коштом природоохоронних територій.

Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій висловив занепокоєння через будівництво вітрових електростанцій у високогірних районах Українських Карпат. Зокрема, йдеться про проєкт встановлення 30 вітрових турбін на полонині Руна.

Резолюцію ухвалили 8 липня за підсумками звіту Європейської комісії щодо України. У документі наголошується, що розвиток відновлюваної енергетики не повинен відбуватися коштом природоохоронних територій.

Європарламент підтримав розвиток вітрової енергетики як альтернативи викопному паливу, однак закликав Україну реалізовувати такі проєкти поза межами заповідних територій Карпат. У резолюції зазначено, що в країні є достатньо інших ділянок для розвитку енергетичної інфраструктури без загрози для пралісів та унікальних природних екосистем.

Громадська ініціатива "Голка" назвала рішення Європарламенту підтвердженням обґрунтованості вимог екологів та природоохоронців, які понад рік виступають проти забудови полонини Руна. За словами голови організації Ірини Федорів, будівництво доріг для доставки обладнання на вершини гір призводить до вирубки лісів і руйнування природного середовища.

Водночас ветеран і біолог Андрій Тупіков зареєстрував петицію із закликом розробити законодавство для захисту Карпат. Вона вже набрала понад 26 тисяч голосів, необхідних для розгляду президентом.

У "Голці" також нагадали, що Міністерство економіки у 2026 році видало позитивний висновок оцінки впливу на довкілля для будівництва вітропарку на полонині Руна. За даними організації, забудовником є компанія, пов'язана з колишнім членом забороненої в Україні "Партії регіонів" Максимом Єфімовим.

Екологи також заявляють, що підготовчі роботи на об'єкті розпочалися ще до отримання всіх необхідних дозволів, а вирубка пралісів для будівництва дороги завдала шкоди природним комплексам Карпат. Природоохоронні організації вважають, що такі рішення створюють нерівні умови для бізнесу та підривають принципи екологічного законодавства.