Європарламент поставив крапку в тарифній суперечці зі США

Європарламент відкрив ринок для американських товарів, але залишив важелі захисту власної промисловості.

Європейський парламент схвалив фінальний регламент торговельної угоди між Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Документ підтримали 440 депутатів, проти проголосував 151 парламентар, ще 50 утрималися.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Нова угода має на меті врегулювати тривалі торговельні суперечки між двома найбільшими економіками світу та створити стабільніші умови для взаємної торгівлі. Водночас Брюссель передбачив низку механізмів захисту для європейських виробників. Зокрема, документ містить спеціальні запобіжники для металургійної галузі, яка залишається однією з найбільш чутливих сфер у торговельних відносинах між ЄС та США.

Наразі Сполучені Штати зберігають мита на 407 категорій металевих виробів із Європи. Згідно з новими домовленостями, Євросоюз зможе повністю скасувати тарифні преференції для американських товарів після 31 грудня 2026 року, якщо Вашингтон не знизить мита на європейську сталь до рівня нижче 15%. Крім того, угода передбачає так званий механізм екстреного гальмування. Якщо імпорт американських товарів почне створювати серйозні ризики для європейських виробників, Брюссель матиме право в односторонньому порядку повернути попередні митні обмеження.