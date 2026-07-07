Удар українських дронів зупинив найбільший НПЗ росії в Омську

Завод повністю припинив продаж бензину та дизелю на біржі.

Атака українських дронів вимкнула Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим у росії.

Про це повідомляє Reuters.

Внаслідок ударів безпілотників пошкоджено установку первинної переробки нафти CDU-10, на яку припадає близько 38% усіх виробничих потужностей підприємства з добовою продуктивністю понад 24,5 тис. тонн. Крім того, через атаку довелося зупинити установку CDU-11, що забезпечує 37% потужностей заводу – сама споруда не постраждала від прямого влучення, проте уламками або вибуховою хвилею було зруйновано мережеві з'єднання, необхідні для її функціонування.

Теоретично завод може спробувати компенсувати втрати за рахунок запуску двох законсервованих установок CDU-7 і CDU-8, кожна з яких здатна переробляти по 10 тис. тонн нафти на добу.

Омський НПЗ вже повністю припинив продаж бензину та дизельного палива на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі. Журналісти зазначають, що повна зупинка найбільшого виробника бензину в рф може призвести до поглиблення паливної кризи на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, 6 липня українські захисники атакували Омський НПЗ . Безпілотники пролетіли 3400 км.