ЗСУ вдарили по найбільшому НПЗ росії в Омську

Пошкоджено установку первинної переробки нафти потужністю 8,4 млн тонн на рік.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження одного з найбільших нафтопереробних підприємств росії – Омського НПЗ, розташованого на відстані близько 2500 км від державного кордону України.

Про це Генштаб повідомив у понеділок, 6 липня.

Операцію здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ. На території підприємства зафіксовано влучання з подальшою пожежею. За попередніми даними, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн на рік. Ступінь пошкоджень уточнюється.

За даними Генштабу, Омський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом у рф із річною потужністю понад 21 млн тонн. Підприємство виробляє високооктанові бензини, дизельне пальне класу Євро-5, авіаційний гас, а також нафтохімічну продукцію. Завод має один із найвищих у рф показників глибини переробки нафти, близько 99%, і задіяний у забезпеченні російської армії.

Раніше того ж дня губернатор регіону Віталій Хоценко заявляв про перші "збиті" дрони в регіоні, а в аеропорту Омська вперше ввели обмеження на польоти.