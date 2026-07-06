Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ вдарили по найбільшому НПЗ росії в Омську

06 липня 2026, 16:11
ЗСУ вдарили по найбільшому НПЗ росії в Омську
соцмережі
Пошкоджено установку первинної переробки нафти потужністю 8,4 млн тонн на рік.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження одного з найбільших нафтопереробних підприємств росії – Омського НПЗ, розташованого на відстані близько 2500 км від державного кордону України.

Про це Генштаб повідомив у понеділок, 6 липня.

Операцію здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ. На території підприємства зафіксовано влучання з подальшою пожежею. За попередніми даними, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн на рік. Ступінь пошкоджень уточнюється.

За даними Генштабу, Омський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом у рф із річною потужністю понад 21 млн тонн. Підприємство виробляє високооктанові бензини, дизельне пальне класу Євро-5, авіаційний гас, а також нафтохімічну продукцію. Завод має один із найвищих у рф показників глибини переробки нафти, близько 99%, і задіяний у забезпеченні російської армії.

Раніше того ж дня губернатор регіону Віталій Хоценко заявляв про перші "збиті" дрони в регіоні, а в аеропорту Омська вперше ввели обмеження на польоти.

НПЗЗСУудари по рф

Останні матеріали

путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Політика
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Переклад iPress – 06 липня 2026, 15:18
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Політика
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 06 липня 2026, 11:22
У Карпатах триває третя зміна
Cуспільство
У Карпатах триває третя зміна "Королівського відпочинку" Павла Журила та Betking Foundation
06 липня 2026, 09:02
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 липня 2026, 18:12
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 03 липня 2026, 11:26
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Політика
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Переклад iPress – 03 липня 2026, 07:48
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється