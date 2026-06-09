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Українцям показали "розумний" дрон LITAVR для боротьби з "Шахедами"

09 червня 2026, 13:53
Українцям показали
Фото: armyinform.com.ua
Компанія F-Drones розробляє під нього власне програмне забезпечення, електроніку, двигуни, регулятори і польотні контролери.
Українська компанія F-Drones розробила дрон-перехоплювач LITAVR, здатний наздогнати ціль на швидкості до 350 км/год і вразити її в автоматичному режимі.
 
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
 
"Литавр" – це дрон-перехоплювач для знищення повітряних цілей і роботи по наземних об'єктах. Компанія F-Drones розробляє під нього власне програмне забезпечення, електроніку, двигуни, регулятори і польотні контролери, і послідовно скорочує залежність від китайських комплектуючих. Компанія розпочала виробництво дронів у 2023 році. Розробка LITAVR стартувала восени 2024-го, влітку 2025-го апарат успішно випробували та кодифікували. З осені 2025 року – серійне виробництво і постачання до війська.Заявлена максимальна швидкість – 350 км/год. Робочий радіус - 40 км. Підрозділ Сил безпілотних систем зафіксував рекордний політ на понад 80 км від точки зльоту. Максимальна висота – 9 км.
 
Дрон оснащений денною та тепловізійною камерами - оператор перемикається між ними в польоті залежно від умов і часу доби. Навігація – власна "non-GPS"-система. Інтеграція з різними радарними комплексами та підтримка пілота здійснюються через програмний комплекс LARAG. Ключова особливість "Литавра"– система автоматичного донаведення на ціль (Last Mile, або Pixel Lock). Вона самостійно ідентифікує ціль і виводить дрон на атаку: на фінальному відрізку пілот керує лише швидкістю, решту виконує автоматика.
 
Бойова частина розміщена в носовій частині дрона і постачається у двох варіантах:
 
  • порожній контейнер, який підрозділ споряджає вибухівкою самостійно на місці;
  • готова бойова частина з кодом НАТО у складі виробу.
 
У "Литаврі" реалізована система дистанційного керування. Оператор може керувати апаратом за сотні і навіть тисячі кілометрів від точки перехоплення. Якщо ціль не виявлено – пілот переводить плату ініціації в безпечний режим і повертає дрон на базу.

 

Дронвійна в Україніросія окупанти

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