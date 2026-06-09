Бойовики "Вагнера" охороняли танкери тіньового флоту рф

Щонайменше 28 осіб служили у приватних військових компаніях.

З весни 2025 року на борту танкерів тіньового флоту росії з'явилися люди без жодних "морських" документів, але з досвідом бойових дій проти України.

Про це свідчить міжнародне розслідування 13 видань, серед яких центр "Досьє".

Журналісти вивчили списки екіпажів понад двох тисяч суден, що потрапили під санкції США та ЄС, а також внесені до переліку Головного управління розвідки України. Дані охоплюють період з січня 2023 року по середину квітня 2026 року – близько 325 тисяч записів щодо майже 16 тисяч рейсів. У них – прізвища, дати народження, номери паспортів, посади та кваліфікації членів екіпажів. Серед тисяч моряків виділяються 83 особи. Їх об'єднує одне: жодних морських документів - ні паспорта моряка, ні диплома, ні кваліфікації.