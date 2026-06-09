Бойовики "Вагнера" охороняли танкери тіньового флоту рф
09 червня 2026, 13:35
Фото: reuters
Щонайменше 28 осіб служили у приватних військових компаніях.
З весни 2025 року на борту танкерів тіньового флоту росії з'явилися люди без жодних "морських" документів, але з досвідом бойових дій проти України.
Про це свідчить міжнародне розслідування 13 видань, серед яких центр "Досьє".
Журналісти вивчили списки екіпажів понад двох тисяч суден, що потрапили під санкції США та ЄС, а також внесені до переліку Головного управління розвідки України. Дані охоплюють період з січня 2023 року по середину квітня 2026 року – близько 325 тисяч записів щодо майже 16 тисяч рейсів. У них – прізвища, дати народження, номери паспортів, посади та кваліфікації членів екіпажів. Серед тисяч моряків виділяються 83 особи. Їх об'єднує одне: жодних морських документів - ні паспорта моряка, ні диплома, ні кваліфікації.
У списках екіпажів 65 танкерів ці люди зустрічаються 306 разів. У 32 випадках їхня посада на судні позначена як "охоронець". Фактично йдеться про найманців.Особи цих людей перевірені за допомогою витоків персональних даних та внутрішніх документів групи "Вагнера".
Щонайменше 28 осіб служили у приватних військових компаніях:
- 18 – у ПВК "Вагнер"
- решта – у "РСБ-Груп", Moran Security Group та "Редуті".
За даними розслідувачів, ще у 48 із 83 осіб, схоже, є бойовий досвід – останніми роками вони перебували в Сирії. Серед найманців – учасник війни проти України. Один із виявлених – Дмитро Савицький, який з 2014 року воював на сході України на боці російських сил. За висновками розслідувачів, співробітники ПВК контролювали екіпаж. Їхня присутність мала гарантувати доставку нафти до покупців, навіть якщо європейські країни спробували б силою зупинити танкер.