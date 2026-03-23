Естонія офіційно приєдналася до трибуналу щодо агресії росії проти України

Естонія офіційно приєдналася до трибуналу щодо агресії росії проти України
Фото: Scanpix / Postimees
Підписання документа підтверджує участь країни у створенні міжнародного механізму.

Естонія 23 березня офіційно приєдналася до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Естонії.

Підписання документа підтверджує участь країни у створенні міжнародного механізму, який має забезпечити розслідування та притягнення до відповідальності за розв’язання війни.

"Цим кроком ми наближаємося до створення спеціального трибуналу та забезпечення його повноцінного функціонування, - наголосили у відомстві. - Відповідальність має значення. Безкарність не переможе".

Нагадаємо, 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Естоніятрибуналвійна в Україніросія окупанти

ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
