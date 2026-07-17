москва просить Індію про бензин через кризу на НПЗ

Однак індійські підприємства не мають вільних обсягів для експорту.

Найбільші російські енергетичні компанії звернулися до індійських нафтопереробних підприємств із проханням збільшити постачання бензину на тлі проблем із внутрішнім виробництвом пального.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, серед компаній, які звернулися до індійських партнерів, – "Роснефть", "Газпромнефть" та "Лукойл". Вони просили додаткові обсяги бензину в приватних і державних нафтопереробних підприємств Індії.

Однак індійські компанії не мають значних надлишкових запасів для експорту, тому не можуть повністю задовольнити запити російської сторони.

В ISW зазначають, що москва також може почати шукати додаткові джерела постачання дизельного пального, якщо українські атаки й надалі виводитимуть із ладу російські нафтопереробні заводи.

За оцінками аналітиків, удари українських безпілотників могли пошкодити від 20% до 40% нафтопереробних потужностей рф. Через це середньодобова переробка нафти в РФ скоротилася до 3,91 млн барелів – найнижчого рівня з березня 2005 року.

Цей показник більш ніж на 1,4 млн барелів на добу нижчий, ніж роком раніше. Паливна криза вже змусила російську владу обмежити експорт дизельного пального, бензину та авіаційного гасу.

Аналітики попереджають: якщо українські удари по енергетичній інфраструктурі росії триватимуть, дефіцит пального всередині країни може посилитися, а залежність москви від імпорту зростатиме.