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ПОЛІТИКА

Конгресвумен США різко відреагувала на запитання британської журналістки про витік у Signal

27 березня 2025, 12:22
Конгресвумен США різко відреагувала на запитання британської журналістки про витік у Signal
Фото: з вільних джерел
Політикиня перебила журналістку, уникнувши відповіді на питання про нацбезпеку США.

Конгресвумен Палати представників США від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін під час пресконференції різко відповіла на запитання британської журналістки про скандал у Signal, порадивши їй "повертатися" до Великої Британії і "подбати про свою країну".

Як повідомляє Politico, конфлікт стався під час запитання репортерки Sky News Марти Келнер про скандал, пов’язаний із секретним обговоренням у месенджері Signal. Йдеться про витік інформації щодо обговорення високопосадовцями адміністрації Дональда Трампа військового удару по хуситах у Ємені. Серед учасників розмови були віцепрезидент США Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет і радник з питань національної безпеки Майк Волц. Журналіст The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково отримав доступ до чату та згодом оприлюднив його зміст, що спричинило широкий резонанс як у США, так і за їх межами. Демократи вважають інцидент серйозним порушенням у сфері національної безпеки та закликають відповідальних посадовців піти у відставку.

Ще до того, як Келнер змогла завершити своє запитання, Грін втрутилася в розмову, запитавши: "Зачекайте, з якої ви країни?" Почувши, що журналістка з Великої Британії, конгресвумен відреагувала різко:

"Нам начхати на вашу думку і ваші репортажі. Чому б вам не повернутися до своєї країни, де у вас велика проблема з мігрантами"?

Коли Келнер спробувала уточнити, чи Грін непокоїть те, що витік інформації може поставити під загрозу життя американців, конгресвумен відповіла:

"Мене не хвилює, що люди, які живуть у США, можуть опинитися під загрозою. Ви дбаєте про людей зі своєї країни? А як щодо всіх жінок, зґвалтованих мігрантами"?

Вона також відмовилася відповідати на подальші запитання журналістки, навіть після того, як інший репортер – громадянин США – попросив її прокоментувати ситуацію.

Марджорі Тейлор Грін, відома своєю антиукраїнською позицією та підтримкою Дональда Трампа та руху Make America Great Again, уже не вперше вступає в конфлікт із представниками британських ЗМІ. Торік вона послала колишню журналістку BBC Емілі Мейтліс "до біса", коли та запитала про поширення теорії змови, згідно з якою лісові пожежі в Каліфорнії могли бути спричинені лазерним променем із космосу.

СШАвитік данихSignal

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