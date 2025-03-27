Конгресвумен США різко відреагувала на запитання британської журналістки про витік у Signal
Конгресвумен Палати представників США від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін під час пресконференції різко відповіла на запитання британської журналістки про скандал у Signal, порадивши їй "повертатися" до Великої Британії і "подбати про свою країну".
Як повідомляє Politico, конфлікт стався під час запитання репортерки Sky News Марти Келнер про скандал, пов’язаний із секретним обговоренням у месенджері Signal. Йдеться про витік інформації щодо обговорення високопосадовцями адміністрації Дональда Трампа військового удару по хуситах у Ємені. Серед учасників розмови були віцепрезидент США Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет і радник з питань національної безпеки Майк Волц. Журналіст The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково отримав доступ до чату та згодом оприлюднив його зміст, що спричинило широкий резонанс як у США, так і за їх межами. Демократи вважають інцидент серйозним порушенням у сфері національної безпеки та закликають відповідальних посадовців піти у відставку.
Ще до того, як Келнер змогла завершити своє запитання, Грін втрутилася в розмову, запитавши: "Зачекайте, з якої ви країни?" Почувши, що журналістка з Великої Британії, конгресвумен відреагувала різко:
"Нам начхати на вашу думку і ваші репортажі. Чому б вам не повернутися до своєї країни, де у вас велика проблема з мігрантами"?
Коли Келнер спробувала уточнити, чи Грін непокоїть те, що витік інформації може поставити під загрозу життя американців, конгресвумен відповіла:
"Мене не хвилює, що люди, які живуть у США, можуть опинитися під загрозою. Ви дбаєте про людей зі своєї країни? А як щодо всіх жінок, зґвалтованих мігрантами"?
Вона також відмовилася відповідати на подальші запитання журналістки, навіть після того, як інший репортер – громадянин США – попросив її прокоментувати ситуацію.
Марджорі Тейлор Грін, відома своєю антиукраїнською позицією та підтримкою Дональда Трампа та руху Make America Great Again, уже не вперше вступає в конфлікт із представниками британських ЗМІ. Торік вона послала колишню журналістку BBC Емілі Мейтліс "до біса", коли та запитала про поширення теорії змови, згідно з якою лісові пожежі в Каліфорнії могли бути спричинені лазерним променем із космосу.