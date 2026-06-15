Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів

Корабель охрестили "Генічеськом" на честь однойменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання.

Військово-Морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від нідерландських партнерів.

Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Судно класу Alkmaar передали у межах Коаліції морських спроможностей. Воно призначене для пошуку, ідентифікації та знешкодження морських мін у прибережних і відкритих водах.

Корабель охрестили "Генічеськом" на честь однойменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу. Він став п’ятим протимінним кораблем у чинному складі ВМС. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу Sandown "Черкаси" та "Чернігів", а Бельгія і Нідерланди – кораблі класу Alkmaar "Мелітополь" та "Маріуполь".