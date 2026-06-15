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Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів

15 червня 2026, 12:11
Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів
Фото: ВМС ЗСУ
Корабель охрестили "Генічеськом" на честь однойменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання.
Військово-Морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від нідерландських партнерів.
 
Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.
 
Судно класу Alkmaar передали у межах Коаліції морських спроможностей. Воно призначене для пошуку, ідентифікації та знешкодження морських мін у прибережних і відкритих водах.
 
Корабель охрестили "Генічеськом" на честь однойменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу. Він став п’ятим протимінним кораблем у чинному складі ВМС. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу Sandown "Черкаси" та "Чернігів", а Бельгія і Нідерланди – кораблі класу Alkmaar "Мелітополь" та "Маріуполь".
 
Під час офіційної церемонії віце-адмірал Неїжпапа підняв прапор українського флоту на новому шукачі у присутності командувача ВМС Королівства Нідерланди, командувача ВМС Королівства Бельгія, командувачів ВМС Румунії, Литви та Латвії.
 
"Подякував нідерландському екіпажу за службу, турботу про корабель і утримання його в чудовому стані … З українським екіпажем він й надалі гідно виконуватиме завдання і сприятиме безпеці в Чорному морі й, в разі необхідності, за його межами", – сказав Неїжпапа.

 

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