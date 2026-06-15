Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський відреагував на нищівний удар росіян

15 червня 2026, 11:33
Зеленський відреагував на нищівний удар росіян
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Наразі вже відомо про 28 поранених та 4 загиблих внаслідок ворожого удару по столиці.
У Києві та Харкові триває ліквідація наслідків ударів російських загарбників. В ніч на 15 червня лише по Києву ворог вдарив 60 ракетами.
 
Про це сказав президент Володимир Зеленський, коментуючи наслідки масштабного удару рф по Україні.
 
Він додав, що наразі вже відомо про 28 поранених та 4 загиблих внаслідок ворожого удару по столиці.
 
"Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор – церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. ДСНС уже ліквідували пожежу на даху собору", – сказав Зеленський.
 
У Харкові, за словами президента, рф повторно атакувала обʼєкт, коли на місце прибули рятувальники для ліквідації наслідків удару. Президент зазначив, що внаслідок російського удару по Харкову загинуло 5 людей, ще 9 отримали поранення.
 
У Дніпрі, як зазначив Зеленський, росіяни вдарили по залізничній станції, коледжу та підприємству. Крім того, ворог атакував цієї ночі Київську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку та Миколаївську області.
 
"Так росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою", – заявив президент.
 

Також президент Володимир Зеленський оглянув наслідки удару по Києво-Печерській лаврі. За його словами, ворожий дрон завдав Лаврі шкоди, знесено частково дах, але завдяки швидкій роботі служб вдалося уникнути більших руйнувань.Він також зазначив, що уряд ухвалить рішення щодо консервації об'єкта.

"Зараз ми з прем'єр-міністром побачили, зараз буде на уряді прийняте рішення – найголовніше швидко законсервувати, щоб волога і дощ не змогли нашкодити більше, ніж нашкодила вже росія… Потім вже відповідні кроки, експертиза, і будемо все відновлювати", – сказав глава держави.

 

війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Політика
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 червня 2026, 11:29
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Cуспільство
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2026, 12:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється